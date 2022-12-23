У російській області на захід від Москви заборонили польоти приватних безпілотників та літаків

У Калузькій області Росії, яка сусідить із Підмосков’ям, місцева влада заборонила використання приватних безпілотників та літаків, а також інших повітряних апаратів, включно з аеростатами.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на постанову місцевого губернатора від 20 грудня.

Запровадження такої заборони мотивують “посиленням охорони громадського порядку та забезпеченням громадської безпеки".

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Обмеження не будуть стосуватися тих повітряних суден, які використовують органи державної влади та підвідомчі їм організації, а також федеральні органи виконавчої влади регіонального рівня, органи місцевого самоврядування, організації, що виконують державне оборонне замовлення або забезпечують контроль та функціонування об'єктів інфраструктури. Під винятки можуть потрапити організації, у яких укладено договір із владою Калузької області.

Обласний центр російського регіону місто Калуга розташоване за 180 км від Москви.

Заборона використовувати безпілотники цивільним особам діє також в Ростовській області Росії — біля українського кордону.

Нагадаємо, у Росії серйозно обговорюють захист Москви від українських безпілотних літальних апаратів, які нібито можуть атакувати столицю держави-агресора у новорічну ніч. Один з “експертів” пропонує використовувати аеростати для повітряної розвідки, як в часи Другої світової війни.

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