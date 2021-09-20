У російській Пермі невідомий влаштував стрілянину в університеті: є загиблі та постраждалі

Студенти залишають будівлю через вікна.
У російській Пермі невідомий влаштував стрілянину в будівлі університету.
Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.
Так, за даними "ТАСС", постраждало троє людей. Телеграм-канал "Москва-24" повідомляє про трьох вбитих та одного пораненого у голову. Водночас телеграм-канал "112", пише, що кількість загиблих в результаті стрілянини в Пермському університеті збільшилася до 5, а стрілка начебто ліквідовано.
Однак офіційного підтвердження ані про жертв, ані про ліквідацію нападника наразі немає.
У соцмережах університету студентів закликали закритися в аудиторіях або постаратися залишити територію кампусу.