У російській Пермі невідомий влаштував стрілянину в університеті: є загиблі та постраждалі

У російській Пермі невідомий влаштував стрілянину в університеті: є загиблі та постраждалі

Студенти залишають будівлю через вікна.

У російській Пермі невідомий влаштував стрілянину в будівлі університету.

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Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

Так, за даними "ТАСС", постраждало троє людей. Телеграм-канал "Москва-24" повідомляє про трьох вбитих та одного пораненого у голову. Водночас телеграм-канал "112", пише, що кількість загиблих в результаті стрілянини в Пермському університеті збільшилася до 5, а стрілка начебто ліквідовано.

Однак офіційного підтвердження ані про жертв, ані про ліквідацію нападника наразі немає.

У соцмережах університету студентів закликали закритися в аудиторіях або постаратися залишити територію кампусу.

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