У російській Рязані після атаки дронів палає НПЗ

Пожежа на НПЗ у Рязані

У ніч проти 5 вересня в соцмережах повідомили про пожежу на НПЗ у російському місті Рязань після атаки безпілотників.

Місцеві жителі повідомили про пожежу на НПЗ у Рязані після атаки БпЛА.

У соцмережах також опублікували фото пожежі на НПЗ.

Місцева влада наразі дану подію не коментувала.

Раніше повідомлялося, що після атаки українських дронів у Росії припинив свою роботу Куйбишевський нафтопереробний завод.

Ми раніше інформували, що удари України по НПЗ Росії працюють, але на фронт не вплинуть.