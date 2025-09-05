- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
У російській Рязані після атаки дронів палає НПЗ
Жителі Рязані повідомили про пожежу на місцевому НПЗ після удару безпілотників.
У ніч проти 5 вересня в соцмережах повідомили про пожежу на НПЗ у російському місті Рязань після атаки безпілотників.
Місцеві жителі повідомили про пожежу на НПЗ у Рязані після атаки БпЛА.
У соцмережах також опублікували фото пожежі на НПЗ.
Місцева влада наразі дану подію не коментувала.
Раніше повідомлялося, що після атаки українських дронів у Росії припинив свою роботу Куйбишевський нафтопереробний завод.
Ми раніше інформували, що удари України по НПЗ Росії працюють, але на фронт не вплинуть.