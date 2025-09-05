ТСН у соціальних мережах

Світ
17
1 хв

У російській Рязані після атаки дронів палає НПЗ

Жителі Рязані повідомили про пожежу на місцевому НПЗ після удару безпілотників.

Ігор Бережанський
Пожежа на НПЗ у Рязані

У ніч проти 5 вересня в соцмережах повідомили про пожежу на НПЗ у російському місті Рязань після атаки безпілотників.

Місцеві жителі повідомили про пожежу на НПЗ у Рязані після атаки БпЛА.

У соцмережах також опублікували фото пожежі на НПЗ.

Місцева влада наразі дану подію не коментувала.

Раніше повідомлялося, що після атаки українських дронів у Росії припинив свою роботу Куйбишевський нафтопереробний завод.

Ми раніше інформували, що удари України по НПЗ Росії працюють, але на фронт не вплинуть.

17
