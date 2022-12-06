У російській школі 14-річний учень накинувся з ножем на однокласника: опубліковано моторошне відео

Після скоєного нападник порізав сам себе.

В Росії у школі Нижньовартовська 14-річний учень накинувся з ножем на однолітка.

Telegram-канал Baza опубліковано моторошне відео, як підліток женеться за однокласником і б'є його ножем.

"Кримінальні розбірки влаштували двоє учнів школи №21. 14-річний підліток із ножем наздогнав однокласника та кілька разів ударив його на сходах. У нападника також ножове поранення — він порізав себе після того, що сталося", - йдеться у повідомленні під відео.

Постраждалий школяр перебуває у реанімації у тяжкому стані.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу.

Нагадаємо, в Росії у Ростовській області невідомий у камуфляжі обстріляв поліцейських.

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