У російській школі напівгола вчителька виконала танець живота перед дітьми (відео)

Деяким батькам сподобався виступ.

У школі №76 в Хабаровську вчителька виконала танець живота перед дітьми на лінійці, присвяченій Дню знань. Регіональне управління освіти почало перевірку щодо директора установи і його співробітників.

Відео виступу з'явилося в соціальних мережах.

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Судячи з коментарів, далеко не всі оцінили подібну витівку

А хіба не стриптиз?

Культура пробила дно

Дівчина помилилася адресою

Як пише gazeta.ru, деякі батьки заступилися за вчительку, заявляючи, що виступ всім сподобався: "Не було жодного слова поганого або негативної реакції. Зрозумійте, це не розважальний танець "для тат", як писали, це постановка танцю птаха. За задумом, птах розправляє білі крила. Це значить, що не можна падати духом".

Але в управлінні освіти так не вважають.

"Звичайно, подібний виступ був недоречний на святі, присвяченому Дню знань. Під сумнів поставлена концепція виховної роботи всієї школи", – йдеться в повідомленні управління.

Нагадаємо, у Києві помітили майже оголену дівчину на дорожньому знаку, яка танцювала стриптиз.

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