У російській Твері новорічну ялинку прикрасили гірляндою із Зеленським, Байденом та Макроном (фото)

На новорічній ялинці у Твері повісили гірлянду із зображенням відомих людей та президентів України, Франції та США.

У російському місті Тверь на центральній площі встановили ялинку та прикрасили її гірляндою із зображенням президентів Володимира Зеленського, Джо Байдена, Еммануеля Макрона, а також співаків – Алли Пугачової, Максима Галкіна і Лайми Вайкуле.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

"Мешканці повісили на ялинку паперових президентів – Байдена, Зеленського та Макрона, а також Аллу Пугачову та Максима Галкіна. Як хвора свідомість генерувала список для "прикраси" – незрозуміло. 2022 рік добігав кінця, дикі племена почали вішати на ритуальні дерева зображення тих, кого сильно бояться", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у кожної фігурки є пунктирні лінії по краях і напис "Відірви мені що-небудь".

Через кілька годин пропагандисти повідомили, що "прикрасу" зняла влада.

Нагадаємо, цього року Кремль наказав місцевій владі зекономити на святкуваннях Нового року, але наголошувати на "героїзмі" окупантів.

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