У російській Твері з’явилася військова техніка з українськими прапорами: що відбувається (відео)

Налякані мешканці російського міста, розташованого за якихось 180 км від Москви, публікують відео колони “українських військ”.

У суботу, 26 листопада, у соцмережах з’явилися відео, на яких колона військової техніки з українськими прапорами стоїть на в’їзді до російського міста Твер.

Налякані очевидці в підписі до опублікованих кадрів запитують, що відбувається.

Згодом з’ясувалося, що в місті, яке розташоване за 180 км від Москви, група російських кінематографістів знімає черговий пропагандистський художній фільм з назвою “Музикант”, дія якого за сюжетом розгортається під час війни в Україні в наші дні.

Раніше у тверських пабліках публікували оголошення про набір масовки, декому обіцяли навіть видати бутафорську зброю.

Щоб уникнути інцидентів, викликаних страхом перед українським військом, поряд з кіношниками чергують поліцейські патрулі.

Нагадаємо, раніше на одній зі стін московського Кремля невідомий написав гасло "Ні війні". Відтоді біля офіційної резиденції президента Російської Федерації з’явилися озброєні силовики, які уважно стежать за кремлівськими стінами.

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