У російській Уфі спалахнув нафтопереробний комплекс: місцеві жителі чули вибухи

У російській Уфі у ніч проти 3 березня 2025 року спалахнула потужна пожежа на території ПАТ АНК "Башнафта".

Про це інформують очевидці інциденту.

На території нафтопереробного комплексу знаходяться одразу три підприємства, йдеться на офіційному сайті.

"Нафтопереробний комплекс ПАТ АНК "Башнафта" включає три виробничі майданчики – "Башнафта-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" та "Башнафта-Уфанефтехім" – сукупною потужністю 23,5 млн тонн на рік. До складу нафтохімічного комплексу входять ПАТ "Уфаоргсинтез" та газопереробне підприємство ТОВ "Шкаповське ДПП".

Перед пожежею мешканці чули вибухи. У МНС підтвердили пожежу, але причини не назвали. Місцева влада мовчить.

Нагадаємо, у ніч проти 26 лютого росіяни поскаржилися на масовану атаку безпілотниками на військові об’єкти у Краснодарському краї. Повідомлялося про вибухи в Анапі і призупинення роботи аеропорту в Сочі.