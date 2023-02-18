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У російській Уфі сталася пожежа на хімічному заводі (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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138
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У російській Уфі сталася пожежа на хімічному заводі (відео)

У Московській області сталася сильна пожежа / Фото: pixabay.com

Загоряння ліквідовували 16 одиниць техніки.

У п'ятницю ввечері, 17 лютого, на складському приміщенні хімічного заводу в російському місті Уфа сталася пожежа. 

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали і російські пропагандистські ЗМІ. 

Інцидент стався на заводі компанії "Крезол", яка є найбільшим виробником хімічних реагентів та лабараторного обладнання в Росії. 

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, загоряння ліквідували 16 одиниць техніки. 

Раніше ми повідомляли про масштабну пожежу в Москві. У ніч проти 14 лютого загоряння сталося нібито на території автосервісу. На місці інциденту було чутно вибухи.

Також ТСН.uа інформував про пожежу в російській Коломні, за 120 кілометрів від Москви. Там спалахнув ангар на території колишнього заводу. Подія сталося навпроти заводу з виробництва "Іскандерів" і снарядів для РСЗВ та ПЗРК. 

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Дата публікації
Перегляди
138
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