У російській Уфі сталася пожежа на хімічному заводі (відео)

У п'ятницю ввечері, 17 лютого, на складському приміщенні хімічного заводу в російському місті Уфа сталася пожежа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали і російські пропагандистські ЗМІ.

Інцидент стався на заводі компанії "Крезол", яка є найбільшим виробником хімічних реагентів та лабараторного обладнання в Росії.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, загоряння ліквідували 16 одиниць техніки.

Раніше ми повідомляли про масштабну пожежу в Москві. У ніч проти 14 лютого загоряння сталося нібито на території автосервісу. На місці інциденту було чутно вибухи.

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Також ТСН.uа інформував про пожежу в російській Коломні, за 120 кілометрів від Москви. Там спалахнув ангар на території колишнього заводу. Подія сталося навпроти заводу з виробництва "Іскандерів" і снарядів для РСЗВ та ПЗРК.

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