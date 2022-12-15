У російському Ангарську спалахнув нафтозавод, є жертви: всі подробиці та відео пожежі

Для гасіння пожежі залучили понад 100 людей та 25 одиниць техніки.

У російському місті Ангарськ Іркутської області сталася масштабна пожежа на нафтозаводі "Ангарської нафтохімічної компанії".

Про це повідомив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв у себе в Telegram.

Він заявив, що площа займання становила близько 2500 кв. метрів. Для гасіння пожежі залучили понад сотню людей та 25 одиниць техніки. До початку пожежі було зафіксовано вибух на території підприємства.

"Обладнання Байкальської геофізичної служби РАН зафіксувало сейсмічну подію, яка за часом збігається з вибухом. Його багато хто прийняв за землетрус", — написав він.

Місцеві жителі розповіли, що звук вибуху було чутно навіть в Іркутську, який розташовується за майже 40 кілометрів.

Згодом він повідомив, що загинули двоє співробітників підприємства, ще двоє – постраждали, отримавши поранення.

"Саму пожежу локалізовано. За інформацією МНС, попередня причина події — загазованість систем технологічної установки", — написав Кобзєв.

Нагадаємо, останнім часом у Росії побільшало пожеж.

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