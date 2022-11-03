У російському Бєлгороді чоловік із "гранатою" на годину паралізував рух у центрі міста: відео

Через переляканого чоловіка, якому жартома дали в руки запальничку у вигляді гранати, частину вулиці в центрі російського міста перекрили і викликали саперів.

У середу, 2 листопада, в центрі російського міста Бєлгорода, що неподалік кордону з Україною, виник переполох через чоловіка, який міцно стискав у руці предмет, схожий на гранату.

Відео з місця пригоди опублікував Telegram-канал Baza.

На виклик очевидців події прибули поліцейські, які перекрили частину вулиці в центрі міста, тим самим паралізувавши рух громадського та приватного транспорту.

Переляканий чоловік не наважувався розтиснути руки і майже годину чекав на прибуття саперів. Коли ж вони прибули, то виявилося, що предмет, який він вважав гранатою, був лише запальничкою відповідної форми.

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Як виявилося, її дав чоловікові випадковий п’яний перехожий. Він зробив вигляд, що виймає чеку і вклав муляж йому в руки.

Нагадаємо, у Бєлгороді росіянка, вимагаючи аліментів, зняла ролик, як її дитина жує цукерку у формі чоловічого статевого органа. Вона відправила відео колишньому чоловіку і підписала його, що "вони з дитиною сидітимуть та смоктатимуть".

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