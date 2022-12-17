У російському Бєлгороді Дід Мороз приїхав на новорічну ялинку на БТРі (відео)

Дід Мороз заявив, що його врятували російські вояки, та ще й віддали свого БТРа.

У російському Бєлгороді Дід Мороз приїхав на новорічну ялинку на БТР.

Про це повідомляють російські опозиційні ЗМІ.

Так, ввідео із "святкових заходів" опублікувало видання "Мир Белогорья". Як сказав так званий Дід Мороз, у лісі "в нього застрягли сани". А "на галявині він побачив бійців, і ті врятували його та виділили йому БТР".

Нагадаємо, заслужений артист Росії та депутат Держдуми РФ Денис Майданов спільно з компанією “Парк Патріот Медіа” випустив кліп на пісню “Сарматушка”. Як відомо, ядерна ракета “Сармат” вважається головною військовою потугою РФ, застосуванням якої вона намагається лякати весь світ.

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