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У російському Бєлгороді лікарні перестали приймати цивільних: лише поранених окупантів

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Крім того, через інтенсивний потік поранених, до їхнього лікування залучають і фахівців (насамперед хірургів) комерційних медичних клінік.

У російськом Бєлгороді, який розташований близько 80 км від українського Харкова, лікарні перестали приймати цивільних пацієнтів. Медкзаклади перепрофілюють до приймання російських окупантів, які отримали поранення під час війни в Україні.

Про це інформує "Новая газета".

Зокрема, йдеться про міську лікарню №2 у Бєлгороді. Там скликали на загальну нараду відділення травматології "для обговорення питань щодо військового порядку денного".

Крім того, через інтенсивний потік поранених, до їхнього лікування залучають і фахівців (насамперед хірургів) комерційних медичних клінік.

Зазначимо, що саме Бєлгород став одним з епіцентрів скучнення орд окупантів, яких відпрвляють на війну з Україною.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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