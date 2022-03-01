У російському Бєлгороді лікарні перестали приймати цивільних: лише поранених окупантів

У російському Бєлгороді лікарні перестали приймати цивільних: лише поранених окупантів

Крім того, через інтенсивний потік поранених, до їхнього лікування залучають і фахівців (насамперед хірургів) комерційних медичних клінік.

У російськом Бєлгороді, який розташований близько 80 км від українського Харкова, лікарні перестали приймати цивільних пацієнтів. Медкзаклади перепрофілюють до приймання російських окупантів, які отримали поранення під час війни в Україні.

Про це інформує "Новая газета".

Зокрема, йдеться про міську лікарню №2 у Бєлгороді. Там скликали на загальну нараду відділення травматології "для обговорення питань щодо військового порядку денного".

Крім того, через інтенсивний потік поранених, до їхнього лікування залучають і фахівців (насамперед хірургів) комерційних медичних клінік.

Зазначимо, що саме Бєлгород став одним з епіцентрів скучнення орд окупантів, яких відпрвляють на війну з Україною.