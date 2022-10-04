У російському Бєлгороді паніка: жителів налякало дивне явище на небі (фото, відео)

Місцеві пабліки пишуть, що це може бути світло від зенітних прожекторів.
У небі російського Бєлгорода ввечері 4 жовтня помітили незрозуміле світіння. Місцевих жителів схвилювало побачене.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Так, одна з версій походження цього світла – світловий стовп, тобто такий оптичний ефект, який є одним із різновидів гало. Проте є й інша версія.
"Пишуть, що над Бєлгородом у небі, швидше за все, ввімкнені зенітні прожектори", – пише канал "Два майора".
Нагадаємо, в ніч проти 30 вересня жителі Бєлгорода повідомляли про сильні звуки вибухів, від яких тремтіло скло та спрацювала сигналізація в авто.
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