У російському Бєлгороді утворилась величезна вирва в результаті потужного вибуху (фото, відео)

Місцеві мешканці кажуть, що відчули вибух та потужну "вібрацію".

У російському Бєлгороді посеред міста утворилась величезна воронка після прильоту невідомого обʼєкту.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Місцеві мешканці кажуть, що відчули вибух та потужну "вібрацію".

Примітно, що на момент вибуху повітряна тринога була оголошена у сусідній Харківській області через активність ворожої авіації.

Крім того, очевидці повідомили, що вибух був такої потужності, шо один з автомобілів, який перебував біля вибуху, був закинутий ударною хвилею на сусідній магазин.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив інформацію про вибух та заявив про відсутність постраждалих.

"На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів. Є пошкодження скління у сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі. Мер міста Валентин Демидов, начальник управління регіональної безпеки Євген Воробйов та всі оперативні та аварійні служби знаходяться на місці. Вся додаткова інформація пізніше", - написав Гладков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у четвер, 20 квітня, росіяни обстріляли села Галаганівка та Леонівка Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Через терористичні обстріли загинула 25-річна дівчина, двоє чоловіків отримали поранення.

Крім того, ми раніше інформували що російські окупанти запустили 26 дронів-камікадзе по Україні 19 квітня, 21 з яких українським військовим вдалося збити.

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