У російському Дагестані вовк напав на двох хлопчиків: роздерте тіло одного з них знайшли на болоті

Двоє братів віком 8 та 6 років пішли на узлісся по ягоди і стали жертвами нападу хижака.

У четвер, 28 липня, у лісі на околиці дагестанського села Кідеро на двох місцевих хлопчиків напав вовк.

Про це повідомляє видання “Фонтанка” з посиланням на прокуратуру регіону.

Діти перебували на околиці села без нагляду. Внаслідок нападу хижого звіра восьмирічний хлопчик загинув, а його шестирічний брат потрапив до лікарні.

За даними місцевих телеграм-каналів, діти пішли в ліс по ягоди, і вовк потягнув старшого із братів у хащі. Пізніше роздерте тіло хлопчика знайшли на болоті.

Нагадаємо, раніше в селищі Терпігор'єво під Москвою агресивна мавпа напала на маленьку дитину і покусала її.

Читайте також: