У російському дитячому садку дітям видали грамоти з гербом України: чим закінчився скандал

Комітет освіти російського міста Чита розпочав службову перевірку після видачі малечі у дитячому садку № 73 грамот з гербом України.

У Читі звільнили вихователя та керівника дитячого садка, де дітям за участь у конкурсі видали грамоти з гербом України. У Міністерстві освіти і науки Забайкальського краю ситуацію назвали "неприпустимою".

Про це пише РБК.

"Причиною інциденту сталася недбалість і безвідповідальне ставлення до професійної діяльності вихователя та керівника дитячого садка. Проведено службову перевірку, яка підтвердила факт недбалості педагога та керівника, формального ставлення до посадових обов'язків. Співробітника та директора звільнено із займаних посад", — повідомили РБК у відомстві.

У міністерстві також заявили, що мають намір "посилити інформаційну роботу серед керівників освітніх установ, насамперед — дошкільних та педагогічних працівників".

Як стало відомо, грамоти з українською національною символікою вихованцям дитсадка видали 30 серпня за участь у конкурсі "Містер і міс літо — 2022".

"Увечері нам видали грамоти, а там - посередині герб України, його виразно видно. Спочатку ми й не зрозуміли, обурилися тим, що на грамоті незрозуміло яка дата й дитяча група, а ввечері батьки порушили питання, мовляв, "хлопці, а ви взагалі бачили, що там герб України?” — розповів журналістам один із батьків.

Після цього людям почали телефонувати з дитячого садка з проханням здати всі грамоти назад, їх пообіцяли замінити.

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