У російському дитячому садку дітям видали грамоти з гербом України (фото)

У Читі, у дитячому садку №73, дітям видали грамоти з гербом України за участь у конкурсі.

Вихователі не одразу зрозуміли свою помилку.

Про це повідомив батько однієї з дитини, пише "Чита.ру".

"Був конкурс 30 серпня "Містер та міс літо-2022", дітей попросили одягнути гарно. Ввечері нам видали грамоти, а там - посередині герб України, його чітко видно", — розповів чоловік.

За його слів, після того, як батьки звернулися до вихователів з невдоволеннями, співробітники освітньої установи попросили всіх терміново здати видані дітям грамоти назад.

Вихователі дитсадка, які роздали дітям грамоти, знайшли їх в Інтернеті.

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