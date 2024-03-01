У російському Дзержинську пролунали вибухи: в місті працює військовий завод

Жителі Дзержинська Нижегородської області Росії повідомили про вибухи.

Про це пише видання нібито "незалежних російських журналістів" ASTRA у соціальних мережах.

Офіційної інформації наразі немає.

Проте зауважимо, що у місті розташований ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова» - російське містоутворююче підприємство міста Дзержинська Нижегородської області, що входить до військово-промислового комплексу Росії.

23 червня 2023 року завод включений до списку санкцій країн Євросоюзу, оскільки він надає матеріальну підтримку і отримує вигоду від Уряду Росії, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію України. Крім того, завод виробляє вибухові речовини «які використовуються російськими збройними силами під час незаконного та необґрунтованого військового вторгнення Росії в Україну в 2022 році».

За аналогічними підставами завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт. Використовуються всі методи спорядження боєприпасів — пресування, шнекування, заливка. Це дозволяє споряджати практично всі види боєприпасів: авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі коректовані за метою, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, у тому числі для систем вертолітного мінування та найсучасніших протитанкових та протитанкових мін та боєголовок до ракетних комплексів ППО.

Нагадаємо, що раніше вибухи на Новолипецькому металургійному комбінаті пролунали в результаті атаки невідомих безпілотників.

Додамо, що 14 лютого бійці легіону "Свобода Росії" пообіцяли відповідь за російські обстріли по Харкову та анонсували демілітаризацію всього прикордонного регіону Бєлгородської області РФ.

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