У російському Іжевську чоловік підпалив відділ поліції та поранив ножем двох патрульних

У російському Іжевську 3 вересня близько першої ночі чоловік кинув пляшки із запалювальною сумішшю в будівлю відділку поліції, а при затриманні поранив ножем співробітників поліції.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

Зазначається, що вночі 25-річний чоловік на ім'я Рустам підійшов до відділу поліції №2 і кинув у нього 4 пляшки із запальною сумішшю. Одна з пляшок потрапила до вхідної групи. Займання співробітники поліції оперативно загасили.

"Під час затримання палій вихопив ножа і поранив їм двох патрульних, одного в руку, іншого в груди. Поліцейським довелося застосувати табельну зброю. Вони вистрілили у злочинця 8 разів. Нападника поранено, його доправили до лікарні. Поранених поліцейських госпіталізовано, один із них наразі перебуває у тяжкому стані", - пишуть росЗМІ та додають, що біля відділку поліції виявили рюкзак, залишений палієм, у ньому було знайдено ще 4 пляшки із запальною сумішшю.

Водночас про мотиви палія наразі нічого не повідомляється.

Також читайте Партизанська війна в Росії: хто там представляє рух опору і чи зможе він наблизити кінець війни

Варто зазначити, що раніше повідомлялося, що на території РФ є партизани, які мають антипутінські настрої. Вони кидають коктейлі Молотова в будівлі військкоматів, щоб завадити мобілізації. Влаштовують диверсії на залізницях, аби спинити потік військової техніки до України, та спалюють автомобілі прихильників путінського терору.

Крім того, на території країни-окупантки з'явились люди, які називають себе учасниками "бойової організації анархо-комуністів". Саме вони взяли на себе відповідальність за диверсії на залізницях поруч із військовими частинами РФ, зокрема у Бєлгороді, коли несподівано зійшов із рейок товарний потяг. Також вони причетні до підпалів комісаріатів, веж мобільного зв'язку та автомобілів провладних активістів, які підтримують так звану "спецоперацію".

Читайте також: