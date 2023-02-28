У російському "Калібрі" знайшли компоненти 11-ти західних компаній: дослідження міжнародних експертів

Деякі західні компанії попри "безпрецедентні санкції" проти Росії продовжують постачати їй компоненти для зброї, якою РФ вбиває українців.

Компоненти товарів подвійного використання західного виробництва продовжували надходити до Росії навіть після початку повномасштабного вторгнення до України та численних санкцій.

Про це свідчать дані нового спільного звіту Міжнародного партнерства з прав людини (IHPR) та Незалежної антикорупційної комісії (НАКО).

Так, компоненти товарів західного виробництва використовувалися і продовжують використовуватися в озброєнні, яке Росія застосовує для скоєння воєнних злочинів в Україні.

У звіті IHPR та НАКО розглянули численні воєнні злочини, які ймовірно були скоєні російськими військами з початку повномасштабного вторгнення. Водночас експерти кажуть, що кожен з цих злочинів був здійснений з використанням зброї, що містить компоненти західного виробництва.

Зокрема, три західні технологічні компанії у листопаді 2022 року продовжували експортувати до Росії тисячі компонентів на мільйони доларів. Дві з цих компаній виробляють компоненти подвійного призначення, які Росія шукає для виробництва та ремонту свого військового обладнання, а одна з них виготовляє різноманітні специфічні компоненти, необхідні російським військовим.

Дані з торгівлі товарами свідчать про те, що компоненти, вироблені Harting, Trimble і TE Connectivity, продовжують імпортуватися в Росію через офіційних дистриб’юторів або через треті країни, як Гонконг та Туреччина.

Також дані, які виявила і проаналізувала НАКО у рамках цього звіту, свідчать про те, що до складу російської крилатої ракети “Калібр” входять компоненти виробництва 11 іноземних компаній, серед яких - 9 американських, а також швейцарська і тайванська.

Також стало відомо, що чотири ключових види російського озброєння і систем озброєння, які ймовірно були використані для здійснення воєнних злочинів, різною мірою залежать від компонентів товарів подвійного призначення західного виробництва.

"Таким чином, експорт до Росії від західних компаній, що виробляють компоненти товарів подвійного призначення, які потрібні Кремлю, продовжувався. Відповідно, у звіті експерти роблять висновок, що чинних правил та нормативних актів, спрямованих на обмеження доступу Росії до західних технологій подвійного використання - недостатньо", - йдеться у повідомленні на сайті НАКО.

Нагадаємо, 15 лютого Єврокомісія оголосила "найжорсткіший пакет санкцій проти РФ", який коли-небудь запроваджував Європейський Союз. До нового пакету обмежень для РФ увійдуть, зокрема, експортні заборони на €11 млрд. Йдеться про товари, які РФ не зможе замінити постачаннями з інших країн.

Крім того, ЄС планує обмежити експорт товарів подвійного призначення та передових технологій. Йдеться про засоби керування новими електронними компонентами, які можна використовувати в російських системах озброєння, зокрема в безпілотниках, ракетах, гелікоптерах.

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