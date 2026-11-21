Атака на Балтійськ 21 листопада / © Соцмережі

Реклама

У суботу, 21 листопада, у російському Калінінграді несподівано увімкнулися сирени повітряної тривоги, а в сусідньому Балтійську пролунав вибух.

Про це повідомляють український волонтер Сергій Стерненко, російські пропагандистські ЗМІ та місцева влада РФ

Реклама

Повітряна тривога в Калінінграді: які наслідки для регіону

За попередньою інформацією, увечері 21 листопада в Калінінграді пролунав сигнал повітряної тривоги. Через системи оповіщення місцевих жителів закликали залишити вулиці та перейти до укриттів або безпечних місць.

Реклама

На тлі тривоги запровадили обмеження в роботі головного аеропорту регіону — «Храброво». Використання повітряного простору обмежили, а виконання рейсів дозволяли лише за спеціальним погодженням. У розкладі зафіксували затримки щонайменше п’яти рейсів на виліт і семи — на приліт.

Згодом губернатор Калінінградської області Олексій Безпрозванних пояснив спрацювання системи оповіщення появою невідомого об’єкта з боку Литви — сусідньої держави, яка є членом НАТО.

«Вона зреагувала на підозрілий об’єкт із боку Литви. Фахівці провели усі необхідні перевірки, загрози немає. Найближчим часом режим буде скасовано», — запевнив російський чиновник.

Вибух у Балтійську: росЗМІ повідомили про можливу атаку дронів

Попри заяви губернатора про відсутність загрози, моніторингові канали повідомили про атаку безпілотників на Балтійськ — місто в Калінінградській області на узбережжі Балтійського моря.

Реклама

Згодом російські ЗМІ також повідомили про вибух у місті, який нібито пролунав після оголошення повітряної тривоги.

© Telegram / Сергій Стерненко

Нагадаємо, це не перший інцидент із безпілотниками поблизу Калінінграда 21 листопада. Раніше у Фінській затоці два дрони атакували підсанкційне російське вантажне судно Sparta II, яке прямувало до цього російського анклаву. Після атаки на борту пролунали вибухи та спалахнула пожежа, екіпаж евакуювали.

Судно перебуває під американськими санкціями через перевезення зброї в інтересах Росії. Зокрема, у серпні 2022 року Sparta II помітили під час виходу із сирійського порту Тартус із зенітно-ракетними комплексами С-300 на борту.

Новини партнерів

Новини партнерів