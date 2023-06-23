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У російському Курську - "бавовна": влада стверджує про атаку безпілотників

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У російському Курську - "бавовна": влада стверджує про атаку безпілотників

У російському місті Курськ пролунали вибухи / Фото: ТСН.ua

Потужний вибух чули очевидці.

У ніч проти 23 червня у російському Курську прогриміли вибухи.

Про це повідомили очевидці у місцевих соціальних мережах. 

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що росіяни нібито збили БПЛА, який атакував місто.

"Над Курськом нашою системою ППО було збито безпілотник", - зауважив він. 

Пізніше він знову написав про роботу російської ППО". 

У Курську було чути вибухи / © соцмережі
У Курську було чути вибухи / Фото: соцмережі

Але навіть після збиття безпілотника над російським містом лунали дуже гучні звуки. 

Нагадаємо, що раніше в ніч на п'ятницю, 2 червня, "бавовна" сталася в російському Курську. Щонайменше шість вибухів пролунали недалеко від залізничного вокзалу та аеродрому.

Додамо, що в РФ стверджують, що безпілотник атакував будинок "Газпрому" у Білгородській області.

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Дата публікації
Перегляди
7579
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