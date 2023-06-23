У російському Курську - "бавовна": влада стверджує про атаку безпілотників

Потужний вибух чули очевидці.
У ніч проти 23 червня у російському Курську прогриміли вибухи.
Про це повідомили очевидці у місцевих соціальних мережах.
Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що росіяни нібито збили БПЛА, який атакував місто.
"Над Курськом нашою системою ППО було збито безпілотник", - зауважив він.
Пізніше він знову написав про роботу російської ППО".
Але навіть після збиття безпілотника над російським містом лунали дуже гучні звуки.
Нагадаємо, що раніше в ніч на п'ятницю, 2 червня, "бавовна" сталася в російському Курську. Щонайменше шість вибухів пролунали недалеко від залізничного вокзалу та аеродрому.
Додамо, що в РФ стверджують, що безпілотник атакував будинок "Газпрому" у Білгородській області.
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