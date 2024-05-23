У російському Курську продають "унікальні" каски: з чого вони виготовлені

У російському Курську стартував продаж "унікальних" касок, що виготовлені з куль для боулінгу. Виробник обіцяє "надійність та міцність".

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

"Запевняють, що такі вироби підходять для всіх видів збройних сил та пропонують знижку 15% для учасників "спецоперації", які бажають бути "на стилі", – пише він.

Каски з куль для боулінгу

Нагадаємо, у РФ поліцейський кілька місяців утримував 70-річну пенсіонерку з Уфи на орендованій квартирі. Три роки тому він розслідував смерть її сина, а потім переконав жінку, що на неї готується замах і обманом забрав 15 млн рублів.

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