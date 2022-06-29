У російському Курську прогриміли вибухи: місцева влада заявила про нібито збитий український безпілотник

У російському Курську ввечері, 28 червня, прогриміли потужні вибухи.
Місцева влада поспішила заявити про нібито збитий український безпілотник.
Про це повідомляють телеграм-канали Курська.
Жителі російського міста зазначають, що вони чули потужні вибухи та бачили в районі базування двох авіаполків багато диму.
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що нібито "у Курську збили український безпілотник".
Проте місцеві жителі у коментарях засумнівались у цьому, оскільки в небі бачили багато спалахів.
Згодом у російських телеграм-каналах частину відео видалили. Деякі коментатори зазначають, що це росіяни запускали по Україні ракету, яка впала на території Курської області.
Нагадаємо, у Харкові ввечері 28 червня пролунали два вибухи. Після другого з них у південній частині міста спалахнула пожежа.
Читайте також:
- Росіяни обстріляли 18 населених пунктів на Харківщині - Генштаб
- Лишилася лише металева конструкція: на супутникових знімках видно наслідки ракетного обстрілу по ТЦ у Кременчуці (фото)
- Ракетний обстріл Дніпра: пошкоджено понад 30 авто, під завалами шукають людей (фото)