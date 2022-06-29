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У російському Курську прогриміли вибухи: місцева влада заявила про нібито збитий український безпілотник

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У російському Курську прогриміли вибухи: місцева влада заявила про нібито збитий український безпілотник

У російському Курську ввечері, 28 червня, прогриміли потужні вибухи.

Місцева влада поспішила заявити про нібито збитий український безпілотник.

Про це повідомляють телеграм-канали Курська. 

Жителі російського міста зазначають, що вони чули потужні вибухи та бачили в районі базування двох авіаполків багато диму. 

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що нібито "у Курську збили український безпілотник". 

Проте місцеві жителі у коментарях засумнівались у цьому, оскільки в небі бачили багато спалахів. 

Скріншот з дописів російських телеграм-каналах / ©
Скріншот з дописів російських телеграм-каналах
Скріншот з дописів російських телеграм-каналах / ©
Скріншот з дописів російських телеграм-каналах
Скріншот з дописів російських телеграм-каналах / ©
Скріншот з дописів російських телеграм-каналах

Згодом у російських телеграм-каналах частину відео видалили. Деякі коментатори зазначають, що це росіяни запускали по Україні ракету, яка впала на території Курської області.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 28 червня пролунали два вибухи. Після другого з них у південній частині міста спалахнула пожежа.

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