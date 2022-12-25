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У російському Курську повідомляють про вибухи у районі аеропорту

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У російському Курську повідомляють про вибухи у районі аеропорту

Фото: Associated Press

Влада міста не прокоментувала "бавовну"

У ніч проти 25 грудня у російському Курську сталася "бавовна". У районі місцевого аеродрому "Халіно" було чутно вибухи. 

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали. 

Про вибухи у кількох районах міста у Мережі також повідомили мешканці Курська. Зазначається, що перші звуки пролунали близько 03:00. Поки влада міста не прокоментувала "бавовну". Також не повідомлялося про будь-які пожежі чи пошкодження.

До слова, майже три тижні тому у Росії заявили про атаку невідомим безпілотником аеродрому "Халіно". Поблизу нього спалахнув нафтонакопичувач.

Нагадаємо, 24 грудня у Мурманську спалахнула пожежа на базі постачання "Фактор". Охоплена вогнем площа становить 500 кв. м.  До слова, основний напрямок діяльності підприємства "Фактор" - постачання спецодягу та засобів індивідуальної захисту.

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Дата публікації
Перегляди
3993
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