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У російському Курську скасували парад на 9 травня: яка причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
351
Час на прочитання
1 хв
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У російському Курську скасували парад на 9 травня: яка причина

Фото: Associated Press

Парад не проводитимуть через безпекову ситуацію.

У російському Курську скасували цьогорічний парад 9 травня.  

Про це повідомляють пропагандисти з посиланням на заяву губернатора області Романа Старовойта.

Старовойт, заявив, що парад не проводитимуть "з міркувань безпеки". 

Нагадаємо, у Курській області РФ посилюють охорону об’єктів на кордоні з Україною.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що ЗСУ під час майбутнього контрнаступу можуть завдавати ударів по військових об'єктах, зокрема на території Росії. Це стосуватиметься п’яти областей РФ – Брянської, Курської, Бєлгородської, Воронезької та Ростовської. 

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Дата публікації
Перегляди
351
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