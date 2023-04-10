У російському Курську скасували парад на 9 травня: яка причина

Парад не проводитимуть через безпекову ситуацію.

У російському Курську скасували цьогорічний парад 9 травня.

Про це повідомляють пропагандисти з посиланням на заяву губернатора області Романа Старовойта.

Старовойт, заявив, що парад не проводитимуть "з міркувань безпеки".

Нагадаємо, у Курській області РФ посилюють охорону об’єктів на кордоні з Україною.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що ЗСУ під час майбутнього контрнаступу можуть завдавати ударів по військових об'єктах, зокрема на території Росії. Це стосуватиметься п’яти областей РФ – Брянської, Курської, Бєлгородської, Воронезької та Ростовської.

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