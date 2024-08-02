У російському Курську вночі пролунали вибухи (відео)

У російському місті Курськ в ніч проти 2 серпня пролунала серія вибухів.

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Про це інформують місцеві телеграм-канали.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали в результаті атаки безпілотників.

Місцева влада попередила про небезпеку ударних безпілотників та про роботу ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нічну атаку на Курськ влаштували українські війська.

Крім того, ми раніше інформували, що у Курську спалахнула пожежа на одному з об'єктів після атаки безпілотників.

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