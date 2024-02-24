У російському Липецьку на металургійному комбінаті пролунали вибухи після атаки БпЛА (відео)

Губернатор Липецької області заявив, що на комбінаті сталося загоряння.
У російському Липецьку вночі проти 24 лютого пролунала серія вибухів на місцевому металургійному комбінаті.
Про це інформують місцеві жителі.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали на Новолипецькому металургійному комбінаті в результаті атаки невідомих безпілотників.
Зазначається, що "по них могла відпрацювати ППО". Проте офіційного підтвердження поки що немає.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що цей комбінат виробляє сталь із полімерним покриттям, у тому числі для держави.
Губернатор Липецької області Ігор Аратмонов заявив, що на комбінаті сталося загоряння.
"Сталося загоряння в одному із цехів НЛМК. Вогонь загашений, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російський літак скинув на Бєлгородську область авіабомбу ФАБ-250, а влада промовчала.
Крім того, ми раніше інформували, що у Курській та Бєлгородській області РФ пролунали гучні вибухи.
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