У російському Липецьку сталася серія ДТП за участі 19 автомобілів: фото та відео

У російському Липецьку сталася серія ДТП за участі 19 автомобілів: фото та відео

З місця аварії госпіталізували одного із водіїв.

На об’їзній дорозі довкола російського міста Липецька 19 автомобілів стали учасниками кількох масових ДТП. Постраждав один із водіїв, якого госпіталізували з переломом руки.

Про це в середу, 12 січня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу УМВС у регіоні.

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Зіткнення сталися близько 11 години ранку на ділянці траси Орел - Тамбов у межах міста Липецька. Після масових ДТП рух транспорту було ускладнено.

На опублікованих в соцмережах фото та відео з місця аварії видно пошкоджені автомобілі, деякі з них стоять впритул один до одного. В одній із аварій серйозно постраждав бусик “Газель”, який в’їхав у вантажний причіп.

Причини аварій з’ясовують правоохоронці. З місця ДТП госпіталізовано до лікарні із переломом руки одного із водіїв.

Нагадаємо, раніше в Тульській області Росії на трасі М-4 “Дон” в аварію потрапило більш, ніж сорок автомобілів.

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