У російському Липецьку після вибухів спалахнула пожежа в районі ТЕЦ (відео)

Наслідки атаки на ТЕЦ у Липецьку / © Exilenova+

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У російському Липецьку в ніч проти 21 липня пролунала серія вибухів, після яких спалахнула пожежа.

Про це повідомляють місцеві жителі.

За їхніми словами, після оголошення в регіоні ракетної небезпеки під атакою опинилася місцева ТЕЦ.

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У соціальних мережах очевидці публікують відео пожежі, яка виникла після вибухів.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 20 липня в Московській області повідомили про удари по логістичних об’єктах.

Ми раніше інформували, що безпілотники атакували нафтобазу в Ставропольському краї Росії.

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