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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

У російському Липецьку після вибухів спалахнула пожежа в районі ТЕЦ (відео)

Місцеві жителі повідомляють про потворну детонацію на обʼєкті інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки атаки на ТЕЦ у Липецьку

Наслідки атаки на ТЕЦ у Липецьку / © Exilenova+

У російському Липецьку в ніч проти 21 липня пролунала серія вибухів, після яких спалахнула пожежа.

Про це повідомляють місцеві жителі.

За їхніми словами, після оголошення в регіоні ракетної небезпеки під атакою опинилася місцева ТЕЦ.

У соціальних мережах очевидці публікують відео пожежі, яка виникла після вибухів.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 20 липня в Московській області повідомили про удари по логістичних об’єктах.

Ми раніше інформували, що безпілотники атакували нафтобазу в Ставропольському краї Росії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
88
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