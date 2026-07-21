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У російському Липецьку після вибухів спалахнула пожежа в районі ТЕЦ (відео)
Місцеві жителі повідомляють про потворну детонацію на обʼєкті інфраструктури.
У російському Липецьку в ніч проти 21 липня пролунала серія вибухів, після яких спалахнула пожежа.
Про це повідомляють місцеві жителі.
За їхніми словами, після оголошення в регіоні ракетної небезпеки під атакою опинилася місцева ТЕЦ.
У соціальних мережах очевидці публікують відео пожежі, яка виникла після вибухів.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 20 липня в Московській області повідомили про удари по логістичних об’єктах.
Ми раніше інформували, що безпілотники атакували нафтобазу в Ставропольському краї Росії.
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