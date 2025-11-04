У російському Липецьку пролунали вибухи, у місті працює сирена

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 4 листопада 2025 року в російському Липецьку чули потужні вибухи. Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, у місті спрацювала система повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, після серії вибухів у кількох районах міста спостерігали спалахи.

Офіційних коментарів від місцевої влади чи Міністерства оборони РФ поки що не надходило.

Місцеві телеграм-канали публікують відео, на яких видно роботу сирен та чутно вибухи. Очевидці зазначають, що тривога тривала кілька хвилин.

Мовляв, причини вибухів та можливі наслідки наразі уточнюються.

Також жителі Кстово Нижегородської області повідомляють про вибухи.

Раніше Telegram-канали повідомляли, що у ніч проти 2 листопада в Туапсе дронами було уражено глибоководний причал морського нафтового терміналу, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік.

Уночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

Нагадаємо, тієї ж ночі українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.