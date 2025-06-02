Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 2 червня в Липецьку, Росія, розпочалася масована атака дронів. За інформацією з місцевих та військових телеграм-каналів, безпілотники завдали ударів по кількох важливих цілях у місті та на його околицях.

Серед ймовірних об'єктів атаки — військова авіабаза "Липецк-2", яка використовується для навчань пілотів бойової авіації, один із найбільших промислових об’єктів регіону — металургійний комбінат "НЛМК", а також склади з боєприпасами, розташовані поблизу (ймовірно, зазначені на супутникових фото).

Інформація про характер пошкоджень і можливі вибухи наразі уточнюється. Офіційні російські джерела поки не коментували ситуацію.

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Атаки дронів на стратегічні об'єкти в глибині Росії останнім часом почастішали, що свідчить про зміну тактики в зоні російсько-української війни.

Нагадаємо, 1 червня було проведено масштабний удар по стратегічних аеродромах на території Росії. Для атаки використовували безпілотники, які запускали прямо з вантажівок, що стояли поруч з автозаправками.

Операція під назвою «Павутина» вразила 41 літак стратегічної авіації РФ. Її підготовка тривала понад півтора року і вимагала складної організації та високого рівня координації.

За даними СБУ, всі учасники операції перебувають на території України, тому повідомлення про їхні затримання в Росії — це лише інформаційна маніпуляція.

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Також у мережі опублікували відео атаки на Оленегорськ 1 червня.