ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
1 хв

У російському Липецьку триває масштабна атака дронів: під загрозою авіабаза, металургійний комбінат і склади боєприпасів

У російському Липецьку вночі зафіксовано щільну атаку безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 2 червня в Липецьку, Росія, розпочалася масована атака дронів. За інформацією з місцевих та військових телеграм-каналів, безпілотники завдали ударів по кількох важливих цілях у місті та на його околицях.

Серед ймовірних об'єктів атаки — військова авіабаза "Липецк-2", яка використовується для навчань пілотів бойової авіації, один із найбільших промислових об’єктів регіону — металургійний комбінат "НЛМК", а також склади з боєприпасами, розташовані поблизу (ймовірно, зазначені на супутникових фото).

Інформація про характер пошкоджень і можливі вибухи наразі уточнюється. Офіційні російські джерела поки не коментували ситуацію.

Атаки дронів на стратегічні об'єкти в глибині Росії останнім часом почастішали, що свідчить про зміну тактики в зоні російсько-української війни.

Нагадаємо, 1 червня було проведено масштабний удар по стратегічних аеродромах на території Росії. Для атаки використовували безпілотники, які запускали прямо з вантажівок, що стояли поруч з автозаправками.

Операція під назвою «Павутина» вразила 41 літак стратегічної авіації РФ. Її підготовка тривала понад півтора року і вимагала складної організації та високого рівня координації.

За даними СБУ, всі учасники операції перебувають на території України, тому повідомлення про їхні затримання в Росії — це лише інформаційна маніпуляція.

Також у мережі опублікували відео атаки на Оленегорськ 1 червня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie