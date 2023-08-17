У російському місті на металургійному заводі спалахнула потужна пожежа (відео)

Причини події встановлюються.
У російському Волгограді на металургійному заводі "Червоний жовтень" вдень 17 серпня виникла потужна пожежа.
Про це пишуть проросійські телеграм-канали та публікують відео у Мережі.
За даними МЧС РФ, пожежа сталася всередині бетонної будівлі, що окремо стоїть. Загорілася трансформаторна олія. Площа пожежі 50 кв. Нібито загрози розповсюдженню вогню немає.
На відео з місця події видно, що язики полум'я досягають у висоту кілька поверхів. Рятувальники, одягнені у спеціальну форму, що нагадує скафандр, гасять вогонь із використанням піни.
Як запевняють пропагандисти, станом на 11:30 пожежу на території заводу ліквідовано. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Причини події встановлюються.
Нагадаємо, у Росії у колонії раптово помер ще один генерал.
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