У російському місті Сочі смерч зруйнував кафе на побережжі: відео

Потужний вихор, який сформувався у Чорному морі, вийшов на берег і розніс на друзки кафе на російському курорті.

У середу, 22 червня, смерч, що налетів з моря, розніс кафе “Нептун” у Лазарівському районі російського курорту Сочі. Перед ударом він кілька годин “гуляв” морем.

Про це повідомляє місцеве видання Sochi1.Ru.

Смерч кілька годин збільшувався в розмірах біля узбережжя, а потім вийшов на сушу, де налетів на кафе “Нептун”, повністю його зруйнувавши. Вихор розкидав і залив водою легкі конструкції. За попередніми даними, постраждалих немає.

Синоптики передбачають, що розгул стихії у Сочі триватиме до п’ятниці, 24 червня. У місті пройдуть сильні зливи з грозами, градом та шквалистим вітром. Рівень води в річках уже піднявся, існує ризик сходження селевих потоків.

Нагадаємо, раніше на Кубі водяний смерч вийшов на берег. Вихор зривав дахи і вивертав із корінням дерева, залишивши без електропостачання цілі райони.

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