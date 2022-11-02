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У російському МЗС попередили Норвегію про “належну відповідь” через “ескалацію” на кордоні

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У російському МЗС попередили Норвегію про “належну відповідь” через “ескалацію” на кордоні

Фото: Associated Press

Офіційна представниця зовнішньополітичного відомства РФ заявила про загрозу руйнування російсько-норвезьких відносин.

Речниця путінської дипломатії Марія Захарова стверджує, що “військові приготування” Норвегії біля кордонів РФ призводять до ескалації напруженості в регіоні і можуть стати причиною  “остаточної руйнації російсько-норвезьких відносин”. 

Таку заяву офіційна представниця російського МЗС зробила в середу, 2 листопад, повідомляє Eurasia daily.

“У Норвегії на постійній основі з’явилися іноземні військові бази. Модернізовано інфраструктуру, закуповується сучасне обладнання. Зараз Осло належить до числа найбільших прихильників участі НАТО в Арктиці” , – сказала Захарова.

За її словами, в російському МЗС вважають, що такі дії біля кордону з Росією “свідчать про свідоме проведення Осло деструктивного курсу на ескалацію напруженості в Євро-Арктичному регіоні та остаточне знищення російсько-норвезьких відносин”. 

Захарова додала, що це не “вибір Росії”. 

Представниця держави-агресорки зазначила, що “Росія завжди відкрита до поважного та чесного взаємного діалогу, але будь-які недружні дії супроводжуватимуться належною та своєчасною відповіддю”. 

Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, прем'єр-міністр Норвегії оголосив, що підвищить рівень бойової готовності армії у відповідь на ескалацію росіянами війни в Україні.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1070
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