У російському Нижньому Новгороді замайорів величезний прапор України навпроти ФСБ: відео

У Росії замайорів прапор України. Перелякані чиновники відправили рятувальників його знімати.

У Росії в місті Нижній Новгород навпроти будівлі ФСБ на Казанському шосе з'явився український прапор.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

За словами місцевих, спочатку на дротах висів великий пакет, але сьогодні, 18 серпня, рано вранці він зірвався і розкрив те, що приховував — прапор України.

Очевидці кажуть, перелякані чиновники відправили рятувальників знімати синьо-жовтий символ.

Нагадаємо, у Росії знову неспокійно. Після нічної "бавовни" у Москві, загорівся ще й вантажний термінал у Новоросійську. Що стало причиною займання — невідомо.

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