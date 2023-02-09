У російському Новосибірську обвалився під'їзд житлового будинку: що сталося

У Новосибірську завалився під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку.
Про це пишуть російські "ЗМІ" з посиланням на очевидців.
За попередніми даними, причиною обвалення став вибух газу.
На місці працюють рятувальники.
Кількість жертв і поранених наразі невідома.
Вибух газу стався у п'ятиповерхівці на вулиці Лінійній у Заєльцовському районі Новосибірська.
Обвалився весь під'їзд, кількість постраждалих уточнюється.
Пізніше стало відомо, що одна людина загинула, четверо постраждали від вибуху газу в під'їзді будинку в Новосибірську, повідомили в МОЗ області.
Пожежа на площі 300 кв. м. спалахнула після вибуху газу.
З будинку евакуювали 50 людей.
Нагадаємо, в Росії в місті Нижньовартівськ 4 грудня в багатоповерховому будинку пролунав вибух. На місці події загинули щонайменше 4 особи, ще 10 отримали травми.
Читайте також: