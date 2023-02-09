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У російському Новосибірську обвалився під'їзд житлового будинку: що сталося

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У російському Новосибірську обвалився під'їзд житлового будинку: що сталося

Фото: із соцмереж

У Новосибірську завалився під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку.

Про це пишуть російські "ЗМІ" з посиланням на очевидців.

За попередніми даними, причиною обвалення став вибух газу.

На місці працюють рятувальники.

Кількість жертв і поранених наразі невідома.

Вибух газу стався у п'ятиповерхівці на вулиці Лінійній у Заєльцовському районі Новосибірська.

Обвалився весь під'їзд, кількість постраждалих уточнюється.

Пізніше стало відомо, що одна людина загинула, четверо постраждали від вибуху газу в під'їзді будинку в Новосибірську, повідомили в МОЗ області.

Пожежа на площі 300 кв. м. спалахнула після вибуху газу.

З будинку евакуювали 50 людей.

Нагадаємо, в Росії в місті Нижньовартівськ 4 грудня в багатоповерховому будинку пролунав вибух. На місці події загинули щонайменше 4 особи, ще 10 отримали травми.

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Дата публікації
Перегляди
239
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