У російському Новосибірську вибухнув і загорівся склад: з'явилося відео

Горить двоповерхова складська будівля з сендвіч-панелей. Склад повністю охоплений полум'ям, сталося обвалення конструкцій, є загроза для сусідніх будівель.

У російському Новосибірську вибухнув і загорівся склад.

Вогнем охоплено приблизно 1800 квадратних метрів.

Про це повідомляють російські Telegram-пабліки.

Зазначається, що горить двоповерхова складська будівля з сендвіч-панелей по вулиці 2-й Станційній, 30.

Склад повністю охоплений полум'ям, сталося обвалення конструкцій, є загроза для сусідніх будівель.

Місцеві пабліки пишуть, що на Станційній через пожежу стоїть "страшний запах пластику".

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Росії пролунав потужний вибух на військовому аеродромі у місті Енгельс.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН назвав "бавовну" в Енгельсі наслідком російської агресії.

Гори-гори ясно: потужна "бавовна" переслідує росіян

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