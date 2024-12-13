У російському Новосибірську згорів важливий військовий об'єкт — ЦПД

Окупанти замовчують інформацію про атаку та її наслідки.

У Новосибірську згорів стратегічно важливий для росіян воєнний об‘єкт.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

За його даними, палав не просто звичайний склад, а воєнний об'єкт.

"Він належав компанії, яка забезпечувала діяльність стратегічно важливих об'єктів та підприємств Росії, зокрема енергетичної інфраструктури, підприємств, що виготовляють вибухозахисне обладнання", — уточнив він.

Російські пропагандисти зазначали, що в Новосибірську нібито горів склад. Там обвалилася покрівля. За даними МНС РФ, площа пожежі становила 5000 кв. м.

Раніше в Росії поскаржилися на атаку дронів. Нібито ППО працювала над 4 регіонами і Кримом.

Вибухи у Новосибірську: у РНБО розкрили подробиці удару по об’єкту в РФ

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