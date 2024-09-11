У російському місті Ноябрськ, що в Томській області, двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8.

Про це повідомляють росЗМІ.

У ніч на 11 вересня двоє школярів 13 та 14 років пробралися на територію гелікоптерного майданчика в аеропорту Ноябрська, облили вертоліт Мі-8 горючою рідиною та підпалили.

Гелікоптер школярі підпалювали цигарками, внаслідок чого суміш загорілася та хлопцям сильно обпекло обличчя. Відбігши від аеропорту, їм довелося викликати швидку.

Гелікоптер згорів майже повністю — від нього залишився тільки хвіст. Під час розмови із правоохоронцями школярі розповіли, що за "роботу" їм пообіцяли 5 мільйонів рублів. Також вони зізналися, що кілька днів тому вони підпалили вежу стільникового зв'язку. За це вони отримали 30 тисяч рублів.

Зазначається, що батько одного із хлопців зараз воює проти України.

У російському Ноябрську двоє школярів спалили вертоліт Мі-8 / Фото: t.me/bazabazon

У російському Ноябрську двоє школярів спалили вертоліт Мі-8 / Фото: t.me/bazabazon

У російському Ноябрську двоє школярів спалили вертоліт Мі-8 / Фото: t.me/bazabazon

Нагадаємо, у понеділок, 9 вересня, у Підмосков'ї розбився літак Ан-2. На борту нібито було двоє пілотів, вони загинули.

Також на Камчатці знайшли уламки російського гелікоптера Мі-8, який зник з радарів 31 серпня. На борту перебувало 22 особи, і всі вони загинули.

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