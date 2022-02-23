У російському “оборонному" банку попередили клієнтів про наслідки від санкцій США

Обмеження будуть стосуватися операцій в іноземній валюті та використання банківських карток у країнах Заходу.
У вівторок, 22 лютого, у російському “Промсвязьбанку”, який обслуговує оборонно-промисловий комплекс РФ і потрапив до американського списку санкцій, повідомили клієнтів про неприємні зміни в обслуговуванні.
Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті банку.
"Введення санкцій накладає низку обмежень на проведення операцій в іноземній валюті, у тому числі на угоди з цінними паперами, обслуговування рахунків, а також використання карток банку на території держав, які оголосили санкції", - повідомили у банку.
У банку не уточнили, якою буде доля кошів валютних вкладників та інвесторів, зокрема чи конвертуватимуться їхні збереження та вклади в рублі.
Операції з рублями банк зможе продовжувати, клієнти зможуть продовжувати здійснювати операції в російській валюті, зокрема за допомогою карток іноземних платіжних систем Visa та MasterCard, користуючись POS-терміналами та банкоматами.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив у відеозверненні, що Сполучені Штати запровадять від 23 лютого санкції проти російських еліт і їхніх родин.
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