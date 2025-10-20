- Дата публікації
У російському Оренбурзі палає важливий об'єкт РФ: що про нього відомо
Мешканцям Оренбурга РФ 20 жовтня було неспокійно.
Ймовірно, невідомі дрони атакували газопереробний завод у російському Оренбурзі. Спалахнула масштабна пожежа.
Кадри публікують у Мережі.
Росіяни відверто коментують побачене.
«Ох**ти, як там х****ть! Звідси навіть тепло відчуваю. Ох**ти вони в****ли, так?», — говорить автор відео.
«Вибухнуло щось! Ти бачив, воно на очах спалахнуло?», — додає інший росіянин.
Раніше у Генштабі підтверджували удар по ГПЗ в Оренбурзі. На території фіксували вибухи та масштабну пожежу.
«Оренбурзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією уражено одну з установок переробки та очищення газу», — зазначили у ГШ.