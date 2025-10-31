ТСН у соціальних мережах

323
У російському Орлі дрони атакували ТЕЦ (відео)

Момент вибуху потрапив на відео, яке зняли очевидці.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БпЛА атакували ТЕЦ у Орлі

У місті Орел на території Росії безпілотники вдарили по місцевій теплоелектроцентралі.

Інформацію про атаку підтвердив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Раніше про серію вибухів у місті почали повідомляти місцеві жителі у соцмережах. За їх словами, звуки вибухів було чутно в різних районах Орла.

Пізніше у місцевих пабліках з’явилася інформація, що об’єктом атаки стала саме ТЕЦ.

На цей момент офіційних даних щодо наслідків удару немає.

Раніше повідомлялося, що на острові Сахалін стався вибух на одній із місцевих теплоелектроцентралей, внаслідок чого без електрики й води залишилися десятки населених пунктів.

Ми раніше інформували, що безпілотники атакували теплоелектроцентраль (ТЕЦ) у Клинцях Брянської області Росії.

