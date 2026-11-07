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У російському Орлі після вибухів спалахнула пожежа: повідомляють про удар у районі заводу "Протон"
За повідомленнями місцевих жителів, під атакою міг опинитися район заводу «Протон», однак масштаби можливих пошкоджень невідомі.
У російському Орлі повідомляють про вибухи та пожежу в районі заводу «Протон». У Мережі оприлюднили кадри, які називає моментами ракетних ударів та їхніми наслідками.
Про це повідомляє Exilenova+ із посиланням на місцевих жителів.
За попередніми повідомленнями, атакований міг бути район промислового підприємства. Чи пошкоджені безпосередньо його цехи, наразі не встановлено.
Російські моніторингові канали припускають застосування ракет FP-5 Flamingo. Підтвердження типу озброєння та причетності Сил оборони України в наведених повідомленнях немає.
Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня на території Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаки безпілотників одразу в кількох регіонах, зокрема в Московській області.
Раніше ми писали, що завдяки точним ударам по критично важливих і важкозамінних вузлах переробки російської нафти Україна вивела з ладу суттєву частину російських НПЗ, а західні санкції та величезна територія РФ унеможливлюють їх швидкий ремонт і захист.