У російському Орлі після вибухів спалахнула пожежа: повідомляють про удар у районі заводу "Протон"

Атака на Орел / © Exilenova+

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У російському Орлі повідомляють про вибухи та пожежу в районі заводу «Протон». У Мережі оприлюднили кадри, які називає моментами ракетних ударів та їхніми наслідками.

Про це повідомляє Exilenova+ із посиланням на місцевих жителів.

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За попередніми повідомленнями, атакований міг бути район промислового підприємства. Чи пошкоджені безпосередньо його цехи, наразі не встановлено.

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Російські моніторингові канали припускають застосування ракет FP-5 Flamingo. Підтвердження типу озброєння та причетності Сил оборони України в наведених повідомленнях немає.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня на території Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаки безпілотників одразу в кількох регіонах, зокрема в Московській області.

Раніше ми писали, що завдяки точним ударам по критично важливих і важкозамінних вузлах переробки російської нафти Україна вивела з ладу суттєву частину російських НПЗ, а західні санкції та величезна територія РФ унеможливлюють їх швидкий ремонт і захист.

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