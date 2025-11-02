- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 61
- Час на прочитання
- 1 хв
У російському Орлі впали уламки дрона: мешканці повідомляли про “НЛО”
У російському Орлі сили ППО збили дрон просто над центральною частиною міста — уламки впали на територію місцевої школи.
У місті Орел (РФ) сили протиповітряної оборони начебто збили безпілотник над центральною частиною міста. За попередніми даними, уламки апарата впали на територію школи № 23.
Місцеві жителі розповідають, що спочатку в небі було видно яскравий спалах і чутно потужний вибух. Деякі очевидці у соцмережах писали, що бачили “НЛО”, після чого до місця події почали прибувати машини “швидкої допомоги” та рятувальники.
Офіційних повідомлень про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, що раніше у соцмережах повідомлялося, що сили оборони України вдарили по нафтовому терміналу «Роснєфті» у Туапсе: знищено головний причал експорту РФ до Азії.