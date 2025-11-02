У російському Орлі впали уламки дрона: мешканці повідомляли про “НЛО”

Уламки дрона впали в Орлі / © фото з соцмереж

У місті Орел (РФ) сили протиповітряної оборони начебто збили безпілотник над центральною частиною міста. За попередніми даними, уламки апарата впали на територію школи № 23.

Місцеві жителі розповідають, що спочатку в небі було видно яскравий спалах і чутно потужний вибух. Деякі очевидці у соцмережах писали, що бачили “НЛО”, після чого до місця події почали прибувати машини “швидкої допомоги” та рятувальники.

Офіційних повідомлень про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, що раніше у соцмережах повідомлялося, що сили оборони України вдарили по нафтовому терміналу «Роснєфті» у Туапсе: знищено головний причал експорту РФ до Азії.