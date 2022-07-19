У російському Петербурзі, слідом за Москвою, ввімкнуть тривожні сирени

У Санкт-Петербурзі 20 липня зазвучать сирени. Цього дня у російському місті пройде комплексна перевірка готовності системи оповіщення населення.
Влада переконує, що такі перевірки системи оповіщення населення відбуваються щорічно.
Про це повідомляє "Город".
Зазначається, що звук сирен росіяни слухатимуть з 10.30 до 11.00. По всьому місту будуть включені не лише електромеханічні сирени, а й вуличні гучномовці, а також спеціалізовані технічні засоби оповіщення організацій. Відповідні повідомлення пролунають також на телеканалах та радіостанціях.
Нагадаємо, раніше влада Москви також анонсувала "перевірки системи сповіщення". У російській столиці сирена лунатиме від 10:40 аж до 12:00.
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