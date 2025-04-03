У російському Петрозаводську спалахнув суднобудівний завод (відео)

пожежа на суднобудівному заводі у Петрозаводську / © російські телеграм-канали

Реклама

У Петрозаводську в РФ 3 квітня виникла масштабна пожежа на Онезькому суднобудівному заводі. Постраждали люди. Відома попередня причина займання.

Про це повідомляють російські медіа і телеграм-канали.

У Петрозаводську надзвичайники отримують безліч повідомлень про пожежу на підприємстві, що на вулиці Ригачина. Очевидці заявляють про велику кількість пожежних машин і та карет швидкої медичної допомоги.

Реклама

Загорання виникло в новому цеху Онезького суднобудівно-судноремонтного заводу, де зберігаються ємності з горючими речовинами. Пожежа охопила площу у 1500 кв. м.

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух газового балона.

Постраждали двоє зварювальників, які опинилися в епіцентрі вибуху. Вони перебувають у важкому стані. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох.

Чорний густий дим видно з усіх куточків міста. До гасіння пожежі залучено понад 60 осіб та 20 одиниць техніки.

Зауважимо, що Онезький завод виробляє судна «річка — море», суховантажі та займається їхнім ремонтом. Кілька місяців тому помічник президента Росії Микола Патрушев із помпою запускав одну з нових виробничих ліній підприємства. ЗМІ тоді рапортували, що чотири цехи «повністю готові».

Дата публікації 13:09, 03.04.25 Кількість переглядів 3 У Росії виникла пожежа на Онезькому суднобудівному заводі

До слова, 2 квітня стало відомо, що в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.