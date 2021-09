У російському підручнику для шестикласників знайшли посилання на порносайт

Серед ілюстрацій у підручнику з англійської мови розмістили також фото та дані відомої порноакторки.

Російське видавництво “Просвещение” призупинило випуск посібника з англійської мови Spotlight для шостого класу, який тричі перевидавався - у 2008, 2014 і 2021 роках. Серед ілюстрацій у ньому знайшли посилання на порносайт.

Про це повідомляє у понеділок, 13 вересня, агентство ТАСС.

Перевіряти зміст підручника у видавництві почали після того, як на скандальну ситуацію звернули увагу батьки школярів. Вони сфотографували пікантнту сторінку в Spotlight і цей

знімок швидко розійшовся спершу у батьківських чатах, а згодом і в соцмережах.

Як виявилося, в розділі Who are you? (“Хто ти?”) є посилання на сайт під назвою Cuckold Phone Sex: My 2nd Best Customer (“Номер для куколд-сексу: мій другий кращий клієнт”). На ньому показані три порнографічні зображення, порнорозповіді та відео з танцем.

Як з’ясували журналісти, цей домен часто міняв власників, останній раз - в червні 2021 року. Раніше сайт був присвячений “Національній спортивній конференції геїв” у Бостоні.

Окрім того, в цьому підручнику в ілюстрації з прикладом ідентифікаційної картки жителя ЄС вказано дані відомої порноактриси.

Видавництво вилучило посилання із видання підручника у 2022 році і звернулося в Роскомнадзор з проханням заблокувати зазначений в підручнику Інтернет-ресурс.

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці заблокували порносайт, посилання на який було в підручнику з української мови для 10 класу.

