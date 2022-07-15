У російському посольстві в Бразилії налякалися невідомої посилки і викликали рятувальників

Коробка з невідомим предметом, яку було доставлено поштою до посольства РФ у бразильській столиці, викликала підозру в російських дипломатів щодо її безпечності.

У четвер, 14 липня, до російського посольства в Бразиліа викликали поліцію та рятувальників через пакунок з невідомим предметом, який надійшов поштою.

Про це повідомляє CNN Brazil.

Підозрілу коробку дослідили вибухотехніки, щоб з’ясувати, чи містить він загрозу життю російських дипломатів.

Як з’ясувалося після спеціального дослідження, переполох у посольстві РФ викликала каска із ліхтариком, яка була у посилці.

Про вміст пакета стало відомо після того, як його вивезли в безпечне місце та підірвали, тобто було проведено стандартну процедуру знешкодження підозрілого об’єкта.

Нагадаємо, президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що знає, як врегулювати війну між Росією і Україною і пообіцяв поділитися своїми ідеями з українським колегою Володимиром Зеленським. Телефонну розмову з Зеленським Болсонару має намір провести наступного тижня.

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